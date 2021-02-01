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Menu Murah KFC Dibawah Rp 20.000, KFC Hari Ini NAZTART KFC, CREAMPUFF, Happy Berry, Pukis
KFC Hari Ini Senin 1 Februari 2021, NIkmati Menu Baru NAZTART KFC & CREAMPUFF KFC Rp 10.909, dan Mini Chizza KFC, NAZTART!
KFC Hari Ini Senin 1 Februari 2021, NIkmati Menu Baru NAZTART KFC & CREAMPUFF KFC Rp 10.909, dan Mini Chizza KFC, NAZTART! Manisnya pineapple dilengkapi krim custard dan mozzarela yang menggoda di lidah, CREAMPUFF pastry renyah dengan filling krim lembut
POS-KUPANG.COM - Hi KFC Lovers! Kabar gembira nih bagi kamu pencinta KFC. ada 3 menu baru dan sementara promo. 3 Menu ini adalah NAZTART KFC, CREAMPUFF KFC dan Mini Chizza KFC
KFC, NAZTART! Manisnya pineapple dilengkapi krim custard dan mozzarela yang menggoda di lidah
lezatnya CREAMPUFF pastry renyah dengan filling krim lembut
Mini Chizza yang LEBIH CUAN! Kenikmatan paduan ayam KFC bersama hashbrown, keju, dan disempurnakan dengan pilihan saus asam manis atau yakiniku pasti bakal bikin kamu gak bisa nolak!
Promo KCF Hari ini seperti yang dikutip POS-KUPANG.COM dari instagram KFC hari ini Senin 1 Februari 2021 :
NAZTART KFC
Udah pernah cobain serunya kombinasi pineapple dan mozzarella?
Temukan kombinasinya di menu baru KFC, NAZTART! Manisnya pineapple dilengkapi krim custard dan mozzarela yang menggoda di lidah
Penasaran gimana rasanya? Yuk buruan cobain sendiri serunya NAZTART hanya di KFC!
Syarat dan ketentuan:
CREAMPUFF KFC Rp 10.909
CREAMPUFF KFC
NAZTART KFC Rp 10.909
NAZTART KFC
Mini Chizza KFC
Menu KFC Pukis KFC
KFC Happy Berry
KFC Lovelychee
Lovelychee Rp 9.091
KFC LOVELYCHEE Rp 9.091
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