Breaking News:

Katalog Promo dan Produk

Menu Murah KFC Dibawah Rp 20.000, KFC Hari Ini NAZTART KFC, CREAMPUFF, Happy Berry, Pukis

KFC Hari Ini Senin 1 Februari 2021, NIkmati Menu Baru NAZTART KFC & CREAMPUFF KFC Rp 10.909, dan Mini Chizza KFC, NAZTART!

zoom-inlihat foto Menu Murah KFC Dibawah Rp 20.000, KFC Hari Ini NAZTART KFC, CREAMPUFF, Happy Berry, Pukis
Instagram KFC Indonesia
Menu Murah KFC Dibawah Rp 20.000, KFC Hari Ini NAZTART KFC, CREAMPUFF, Happy Berry, Pukis 

KFC Hari Ini Senin 1 Februari 2021, NIkmati Menu Baru NAZTART KFC & CREAMPUFF KFC Rp 10.909, dan Mini Chizza KFC, NAZTART! Manisnya pineapple dilengkapi krim custard dan mozzarela yang menggoda di lidah, CREAMPUFF pastry renyah dengan filling krim lembut

POS-KUPANG.COM - Hi KFC Lovers! Kabar gembira nih bagi kamu pencinta KFC. ada 3 menu baru dan sementara promo. 3 Menu ini adalah NAZTART KFC, CREAMPUFF KFC dan Mini Chizza KFC

KFC, NAZTART! Manisnya pineapple dilengkapi krim custard dan mozzarela yang menggoda di lidah

lezatnya CREAMPUFF pastry renyah dengan filling krim lembut

Mini Chizza yang LEBIH CUAN!⁠ Kenikmatan paduan ayam KFC bersama hashbrown, keju, dan disempurnakan dengan pilihan saus asam manis atau yakiniku pasti bakal bikin kamu gak bisa nolak!

Promo KCF Hari ini seperti yang dikutip POS-KUPANG.COM dari instagram KFC hari ini Senin 1 Februari 2021 :

NAZTART KFC

Udah pernah cobain serunya kombinasi pineapple dan mozzarella?⁠

Temukan kombinasinya di menu baru KFC, NAZTART! Manisnya pineapple dilengkapi krim custard dan mozzarela yang menggoda di lidah

Penasaran gimana rasanya? Yuk buruan cobain sendiri serunya NAZTART hanya di KFC!⁠

Syarat dan ketentuan:⁠

Halaman selanjutnya
Halaman
1234
Tags
CREAMPUFF KFC Rp 10.909
CREAMPUFF KFC
NAZTART KFC Rp 10.909
NAZTART KFC
Mini Chizza KFC
Menu KFC Pukis KFC
KFC Happy Berry
KFC Lovelychee
Lovelychee Rp 9.091
KFC LOVELYCHEE Rp 9.091
KFC hari ini 1 Februari 2021
KFC hari ini Senin 1 Februari 2021
KFC hari ini Selasa 2 Februari 2021
KFC hari ini 2 Februari 2021
Hari ini 1 Februari 2021
Senin 1 Februari 2021
kfc promo hari ini
KFC
menu kfc
Berita Terkait :#Katalog Promo dan Produk
Editor: Hermina Pello
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
Video Pilihan
Viral Video Pria Bakar Bendera Merah Putih, Diduga Dilakukan Warga Aceh yang Tinggal di Malaysia
Viral Video Pria Bakar Bendera Merah Putih, Diduga Dilakukan Warga Aceh yang Tinggal di Malaysia
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan