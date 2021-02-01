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INFO TERKINI Kode Redeem Free 1 Februari 2021, Free Fire Kenalkan Elite Pass Fuji Folklore!

INFO terbaru hadir mengawali pekan ini, pertahanakan artefak kuno, Free Fire Kenalkan Elite Pass Fuji Folklore! Simak daftar kode redeem Free Fire 1

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INFO TERKINI Kode Redeem Free 1 Februari 2021, Free Fire Kenalkan Elite Pass Fuji Folklore! 

POS-KUPANG.COM - INFO terbaru hadir mengawali pekan ini, pertahanakan artefak kuno, Free Fire Kenalkan Elite Pass Fuji Folklore! 

Simak daftar kode redeem Free Fire 1 Februari 2021 berikut ini, selain itu juga informasi seputar Elite Pass terbaru yang sudah hadir, Fuji Folklore

Halo Survivors apa kabar di awal pekan, sudah mainkan Free Fire hari ini, berikut update kode redeem FF 1 Februari 2021. 

Segera coba dan klaim hadiah menariknya,

Saat ini, Elite Pass terbaru sudah resmi hadir.

Di Elite Pass Fuji Folklore ini bakal ada beragam equipment baru untuk dikumpulkan sambil mempeajari lebih dalam cerita dari alam semesta Free Fire.

Dua anggota geng, Kamara dan Cue menjadi karakter di Elite Pass Fuji Folklore ini.

Di Fuji Folklore, Kamara dan Cue bertugas melindungi artefak berharga.

Namun, upaya Kamara dan Cue kemudian mendapatkan kesulitan. 

Salah satu anggota geng, Flanka malah berbalik melawan gengnya demi mendapatkan keuntungan pribadi dari artefak yang diincar.

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Editor: John Taena
Sumber: Tribun Kaltim
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