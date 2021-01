POS-KUPANG.COM - Mengejutkan! Prasasti Batu Yunani 1.500 Tahun Lalu Bertuliskan ‘Kristus Lahir dari Maria’ Ditemukan

Sebuah prasasti batu Yunani ditemukan berasal dari 1.500 tahun lalu, bertuliskan kalimat ‘Kristus lahir dari Maria’.

Para arkeolog menemukan prasasti tersebut pada Rabu (20/1/2021), demikian menurut Otoritas Barang Antik Israel (IAA).

Prasasti batu, yang ditulis dalam bahasa Yunani, dulunya adalah bagian dari ambang pintu yang menghiasi pintu masuk sebuah gereja.

Gereja tersebut terletak di tempat yang sekarang disebut et-Taiyiba (juga disebut Taiba), sebuah desa di Lembah Yizreel utara Israel.

Gereja itu sendiri berasal dari akhir abad kelima Masehi, yang berarti mungkin telah dibangun selama Kekaisaran Bizantium.

Selain ambang pintu, para arkeolog menemukan bahwa gereja yang sebelumnya tidak dikenal ini, memiliki trotoar mosaik yang disusun dalam desain geometris.

Prasasti tersebut kemungkinan dibuat untuk pembukaan gereja, demikian menurut Leah Di-Segni, seorang peneliti di Institute of Archaeology of Hebrew University of Jerusalem, yang menerjemahkan teks tersebut.

Secara lengkap, prasasti batu itu berbunyi, "Kristus lahir dari Maria. Karya uskup (Theodo)sius yang paling bertakwa dan saleh ini dan (Thomas) yang sengsara ini dibangun dari fondasi. Siapa pun yang masuk harus berdoa untuk mereka."

Kalimat pembuka, "Kristus lahir dari Maria," kemungkinan dimaksudkan untuk melindungi pembaca prasasti dari kekuatan jahat.