Hubungan Ariel Noah dan BCL Kian Intens, Tapi Ternyata Ini Sosok yang Didambakan Bunga Citra Lestari

POS-KUPANG.COM-- Hubungan Ariel Noah dan BCL Kian Intens, Tapi Ternyata Ini Sosok yang Didambakan Bunga Citra Lestari.

Bunga Citra Lestari kerap kali dijodohkan dengan vokalis band Ariel Noah.

Kedekatan BCL dengan Ariel NOAH di atas panggung membuat netizen merestui hubungan keduanya.

Meski begitu, ternyata bukan Ariel NOAH tapi BCL justru jatuh hati dengan sosok aktor tampan ini.

Sosok pujaan pelantun lagu Sunny itu diungkap sendiri oleh putra semata wayangnya, Noah Sinclair.

Ternyata BCL terciduk bucin dengan sosok aktor tampan asal Korea Selatan.

Aktor yang dimaksud adalah Park Seo Joon.

Sosok aktor asal Korea Selatan ini terkenal dengan drama hitsnya, mulai dari Fight My Way, What's Wrong with Secretary Kim, hingga Itaewon Class.

Bucinnya BCL pada sosok Park Seo Joon terungkap lewat kartu hari ibu dari sang putra tercinta, Noah Sinclair.