Bukan Ariel NOAH, Noah Sinclair Sebut Aktor Tampan ini yang bikin Sang Mama, BCL Jatuh Hati, Siapa?

Istimewa via Tribunnews

Namun kabar itu berlalu begitu saja. Terbukti BCL hingga kini masih sendiri.

Di tengah kesendiriannya itu, pelantun lagu Sunny itu tiba-tiba dikabarkan jatuh hati dan kepincut aktor tampan ini.

Kabar bahagia itu diungkapkan sendiri oleh sang putra, Noah Sinclair.

Ternyata BCL terciduk bucin dengan sosok aktor tampan asal Korea Selatan.

Baca juga: Bukan Meriam Bellina, Hotman Paris Pernah Menangis Histeris karena Ditinggalkan Sosok Ini, Siapa?

Aktor yang dimaksud adalah Park Seo Joon.

Sosok aktor asal Korea Selatan ini terkenal dengan drama hitsnya, mulai dari Fight My Way, What's Wrong with Secretary Kim, hingga Itaewon Class.

Bucinnya BCL pada sosok Park Seo Joon terungkap lewat kartu hari ibu dari sang putra tercinta, Noah Sinclair.

Pada hari ibu yang jatuh pada 22 Desember lalu, BCL sempat mendapat kejutan manis dari sang putra.

Kejutan ini dibagikan BCL lewat akun Instagram pribadinya @bclsinclair pada Selasa (22/12).

Nampak BCL membagikan beberapa foto yang menunjukkan Noah Sinclair dan kartu ucapannya.