Ariel Noah & Agnez Mo Kepergok Mesra Jalan Bareng, Melly Goeslaw Beberkan Fakta Ini, Pacaran?

POS KUPANG, COM - Agnez Mo dan Ariel Noah kedapatan tengah jalan berdua.

Momen Ariel NOAH dan sang diva itu dibuktikan dengan foto yang diunggah oleh akun gosip @lambe_turah pada Kamis (21/1/2021).

Warganet yang melihat unggahan tersebut pun sukses dibuat penasaran.



Banyak yang menduga bahwa kedua penyanyi tersebut memiliki hubungan spesial.

Baru-baru ini, Agnez Mo kembali membagikan potret dirinya di akun Instagram miliknya @agnezmo pada Minggu (24/1/2021).

Pada foto tersebut terlihat Agnez yang mengenakan kaus hitam tengah tersenyum manis dengan salah satu tangannya berada di pelipis matanya.

Agnez Mo juga menuliskan keterangan pada unggahannya.

"You, yes you, I love the way you make me smile like no one can," tulis Agnez Mo dengan diakhiri simbol hati putih pada keterangan foto yang diunggahnya.

Netizen yang melihat unggahan tersebut justru dibuat salah fokus dengan komentar rekan sekaligus sahabat Agnez Mo, yakni Melly Goeslaw.

Melly yang melihat unggahan tersebut malah menuliskan penggalan lirik lagu "Separuh Aku" milik band NOAH.