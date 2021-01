Renungan Harian Katolik, Sabtu 23 Januari 2021: TETAP FOKUS (Markus 3:20-21)





Oleh: Pater Steph Tupeng Witin SVD

POS-KUPANG.COM - Harus diakui bahwa Yesus adalah tokoh yang dipuji, diidolai, disanjung, dan dikerumuni banyak orang. Dalam berbagai kisah di Injil, Yesus begitu populer, mudah diterima dan diikuti banyak orang. Hal ini bisa dimengerti mengingat pribadi-Nya sungguh berwibawa. Tatapan mata-Nya tajam. Kata-kata-Nya bernas dan menggetarkan. Tindakan-Nya penuh belas kasih dan selalu berujung pada berbagai mukjizat dan pertolongan.

Walau begitu, tak semua orang menerima dan mengagumi Yesus. Ada juga banyak orang yang tak menyukai-Nya. Sebut saja orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka selalu menunjukkan rasa tak suka dan benci mereka pada Yesus. Tapi kayaknya mereka ini sudah dianggap biasa, karena stabilitas loci mereka terganggu, bahkan terancam oleh kehadiran Yesus.

Yang justru mengenaskan adalah kaum keluarga Yesus sendiri. Sulit dibayangkan bagaimana mereka bisa mengatai Yesus dengan sebutan tidak waras. Tentang ini penginjil Markus bersaksi dengan catatannya, "Waktu kaum keluarga-Nya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil Dia, sebab kata mereka Ia tidak waras lagi" (Mrk 3:21).

Apa yang terjadi pada Yesus, bisa dihadapi dan dialami oleh siapa pun. Soalnya, sebaik apa pun seseorang, tak pernah terlihat baik oleh semua mata manusia. “At your best you sti