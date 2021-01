RRQ Hoshi dan Alter Ego Bantai Musuh-musuhnya di Hari Kedua Mobile Legend M2 World Championship

POS-KUPANG.COM - Pada hari kedua penyelenggaraan Esport Mobile Legends World Championship 2021 (M2), Selasa (19/1/2021), dua wakil Indonesia RRQ Hoshi dan Alter Ego menang mudah pada laga pertama fase grup tahap I .

Pada Piala Dunia Mobile Legend 2021 ini, RRQ Hoshi dan Alter Ego merupakan dua wakil dari Indonesia.

Pada pertandingan pertama fase grup tahap I Mobile Legends M2 World Championship 2021, keduanya menang mudah.

RRQ Hoshi berhasil membantai Dreammax dalam pertarungan dua gim langsung.

Pada game pertama, RRQ Hoshi yang diperkuat Xinnn, Vynnn, Psychoo, R7 dan Wizzking, menang dengan skor telak 26-10 dalam waktu kurang dari 15 menit.

Di gin kedua, RRQ Hoshi kembali menang dengan skor telak 20-2 dengan waktu kurang dari 10 menit.

Kali ini mereka mengandalkan hero-hero seperti Yi Shun Shin, Jawhead, Selena, Lapu-lapu, dan

Sebelumnya, dilansir dari Kompas.com, Alter Ego yang sudah bermain lebih dulu juga sukses meraih kemenangan mudah pada

Menghadapi tim asal Jepang, 10second Gaming+, Alter Ego tampil sangat solid dan berhasil meraih kemenangan 2-0 pada pertandingan yang menggunakan sistem best of three (BO3).