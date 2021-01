Marshanda: Pria Dominan

POS-KUPANG.COM - BERPISAH dari Ben Kasyafani tahun 2014, kini bintang sinetron dan penyanyi Marshanda ungkap keinginan untuk menikah lagi. Artis yang akrab disapa Caca itu mengatakan keinginan untuk menikah lagi muncul setelah dia tinggal sendiri.

"Jadi, aku kan tinggal sendiri di apartemen, di rumah aku tinggal sendiri," ujar Caca membuka pembicaraan, dikutip dari program OOTD, YouTube Trans7 Official, Minggu (17/1/2021). "Sempat ada rasa kayaknya ini chapter aku untuk be by myself and feel happy with that udah selesai," lanjut Caca.

Baca juga: KBM di Manggarai Dari Rumah, Ini Pesan Kadis Maksimus Gandur Untuk Guru dan Siswa!

Ibu satu orang anak itu merasa sudah cukup waktunya untuk berbahagia menikmati hidup sendirinya selama ini, dan mulai timbul keinginan memiliki keluarga. "Aku kayak ada keinginan longing untuk mempunyai family itu ada."

Walaupun sudah mulai timbul keinginan membangun rumah tangga lagi, Caca mengaku belum ada laki-laki yang mengisi hatinya. "Belum (ada calon), kayaknya aku selektif banget jadinya deh sekarang," ucapnya.

Baca juga: Satgas Yonarmed 3/105 Tarik Berikan Penyuluhan Pembuatan Jamu di Perbatasan

Ia menyebut kriteria pria yang diinginkan untuk menjadi pendampingnya kelak. Caca menginginkan sosok pendampingnya kelak lebih dominan. Caca merasa dirinya sosok yang dominan.

Oleh karena itu, ia berharap kelak bisa mendapat pasangan yang lebih dominan. Dengan kata lain, tidak terintimidasi dengan sikap dominannya. "Kalau bisa sih yang lebih dominan dari aku, karena aku lumayan dominan," katanya.

"Dan enggak takut dengan ke-dominanan aku, enggak membuat dia ngerasa terintimidasi atau merasa kayak 'aduh ini cewek gue harus gimana ya?' gitu loh," ujar Caca.

Ia berharap kelak bisa mendapat pasangan yang menenangkan, dan bisa menghormatinya sebagai pasangan hidup. (kompas.com)