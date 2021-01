Didampingi Pengacara, Bupati Manggarai Barat Agustinus Dula Tiba di Kejati NTT

Didampingi Pengacara, Bupati Agustinus Dula Tiba di Kejati NTT

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Bupati Agus CH. Dula tiba di Kantor Kejaksaan Tinggi NTT pada Senin (18/1) pagi. Bupati Dula tiba sekira pukul 09.25 Wita.

Saat tiba, Bupati Dula didampingi kuasa hukumnya, Ali Antonius dan perwakilan keluarga Wawan Loso.

Saat turun dari mobil pribadi, Bupati Dula bersama Ali Antonius sempat menyapa wartawan yang menunggu di halaman kantor Kejati NTT.

Dengan setelan Hem batik warna dominan orange, Bupati Dula tampak tenang. Ia mengenakan masker warna putih dan membawa botol air mineral. Sesekali ia memberi senyum.

Setelah sampai di lobi Kantor Kejati NTT, Bupati Dula dan kuasa hukum langsung menuju ruang koordinator tindak pidana.

Bupati Dula sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengalihan aset tanah seluas 30 ha di daerah Kerangan Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) pada Kamis (14/1).

Selain Bupati Dula, Kejati NTT juga menetapkan 15 tersangka lainnya dalam kasus yang diduga merugikan negara hingga Rp 3 triliun.

Keenam belas tersangka itu diantaranya AN, AS, AR, EP, HS, MN, MDR, A alias U, VS, TDKD, DK, STMA, CS dan MN.

Dari 16 tersangka tersebut, 14 diantaranya sudah ditahan, sementara Bupati Dula masih menunggu surat dari Kemendagri dan tersangka VS terkonfirmasi positif Covid-19. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong)