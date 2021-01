UPDATE PROMO BURGER KING Hari Ini - Buy 1 Get 1 Paket Book Of The Week 5000 & Flamin' Deal Rp 30000

UPDATE PROMO BURGER KING Hari Ini - Buy 1 Get 1 Paket Book Of The Week Hanya 5000 & Flamin' Deal Rp 30000

POS-KUPANG.COM - Menemani akhir pekan Anda Sabtu 16 Januari 2021, nikmati promo Burger King terbaru, Paket Book Of The Week Hanya 5000 & Flamin' Deal Rp 30000.

Burger King mengeluarkan promo terbarunya hingga 18 Januari 2021 mendatang.

Berbagai tawaran menarik yang patut dicoba untuk menemani makan siangmu kini, tentunya sangat rekomended sekali.

Promo-promo dari burger king ini menawarkan sejumlah menu dengan harga murah dan rasa yang menggiurkan tentunya.

Ada promo bokek of the week hanya Rp 5000 saja

Apalagi saat ini ada promo beli 1 gratis satu dengan penggunaan BCA Debit/Sakuku berlaku tanggal 07 Desember 2020 – 06 Februari 2021

Buruan sebelum kehabisan merapat ke Burger King ( BK ) terdekat di kota mu.

promo kali ini cocok sekali buat kalian yang sering merasa pesan 1 kurang.

Adapun menu promo Buy 1 Get 2 dari BCA ini bisa didapatkan dengan pembelian Whopper Jr paket atau CheeseBurger FREE 1 paket ayam + rice dan coke