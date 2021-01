Sama-sama Tangguh, Ini Adu Spesifikasi Honda ALL New CBR150R Vs YamahaAll New R15 Vs Suzuki GSX-R150

Sama-sama Tangguh, Ini Adu Spesifikasi Honda ALL New CBR150R Vs Yamaha All New R15 Vs Suzuki GSX-R150

POS KUPANG.COM -- Para pecinta motor di Indonesia memiliki kebanggan masing-masing saat menunggangi sepeda motor kebanggan mereka

Kali ini, Honda , Yamaha dan Suzuki sama-sama memproduksi motor untuk meggila adu cepat dengan spesifikasi motor yang diinginginkan

Pertarungan antara Honda ALL New CBR150R , Yamaha All New R15 , dan Suzuki GSX-R150 makin memanas.

Menyusul kehadiran All New CBR150R, Honda mulai menyamai kompetitor terdekatnya, sehingga persaingan di kelas motor sport 150 cc, khususnya full fairing, pun makin terasa.

Yap, All New CBR150R hadir dengan fitur yang lebih lengkap.

Kali ini, motor sport full fairing tersebut sudah memiliki fitur Assist & Slipper Clutch juga.

Fitur tersebut sudah lebih dulu disematkan pada Yamaha All New R15.

Honda All New CBR150R diluncurkan PT Astra Honda Motor (AHM) pada Kamis (12/1/2021) lalu.

ADU spesifikasi Honda CBR150R, Yamaha R15, dan Suzuki GSX-R150. (Istimewa)

Sementara Suzuki GSX-R150 yang belum memiliki generasi kedua, belum menggunakan Assist & Slipper Clutch.