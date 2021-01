POS-KUPANG.COM - Ramalan Denny Darko Soal Wijin Mengkhawatirkan, Bakal Putus Tak Jadi Nikah Usai Gisel Dipenjara? Cek

Kasus video syur membuat artis Gisella Anastasia dan Michael Yukinobu de Fretes (Nobu) jadi tersangka.

Hal yang menimpa mantan istri Gading Marten itu membuat nama Wijaya Saputra alias Wijin pun jadi sorotan.

Setelah Gisel tersandung kasus video mesum, publik banyak bertanya apakah Wijin bakal tetap setia?

Pertanyaan itu terjawab usai Wijin menjadi bintang tamu di kanal YouTube Boy William beberapa waktu lalu.

Sebagaimana diwartakan Grid.ID sebelumnya, Wijin sesumbar akan tetap setia pada sang pacar.

Bahkan, ia akan kelak akan menikahi mantan menantu Roy Marten tersebut.

"Will you marry her?" tanya Boy seperti dikutip Grid.ID, Senin (11/1/2021) lalu.

Dengan penuh keyakinan, Wijin menjawab pertanyaan dari Boy William tersebut.

"Yes, tapi nanti," jawab Wijin