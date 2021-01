POS-KUPANG.COM - Happy Valentine Day!, 10 Quotes Romantis Ini Langsung Dikirim ke Doi Ya, Dijamin Makin Cinta Loh

10 quotes romantis dalam bahasa Inggris ini bisa langsung kamu kirim kepada pasanganmu atau gebetanmu lewat media sosial di Hari Valentine 2021.

Yuk simak 10 quotes romantis dalam bahasa Inggris untuk Hari Valentine 2021

Tapi, setidaknya ada baiknya kamu melihatnya dari sudut pandang yang positif.

Ada beberapa ilmuwan atau selebriti yang menyampaikan beberapa quote yang bisa dibilang cocok dengan momen hari Valentine nanti.

Apa saja quote romantisnya?

Melansir dar laman Goodhousekeeping, berikut rangkuman quote romantis yang cocok untuk momen Valentine.

1. Love is like the wind, you can't see it but you can feel it - Nicholas Sparks

(Cinta itu seperti angin, kamu tidak melihatnya tapi kamu bisa merasakannya)

2. One is loved because one is loved. No reason is needed for loving - Paulo Coelho