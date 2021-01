26 Ucapan Valentines Day 14 Februari Bahasa Inggris Indonesia, Romantis Dijamin Doi Klepek-klepek

POS-KUPANG.COM - 26 Ucapan Valentines Day Bahasa Inggris dan Indonesia, Romantis Abis, Dijamin Doi Klepek-klepek

Tepat hari ini, Jumat (14/2/2020) diperingati sebagai Hari Kasih Sayang atau Hari Valentine.

Bagi yang telah memiliki pasangan, Hari Valentine biasanya sebagai hari yang sangat ditunggu-tunggu.

Baca juga: Wakil Wali Kota Pantau Operasi ProKasih di Perbatasan Kota

Baca juga: Realisasi Penyaluran Kredit Merdeka di Bank NTT Cabang Bajawa Melebihi Target

Baca juga: Bandingkan Gaji Sopir Pribadi Hotman Paris dengan Sopir Raffi Ahmad, Apa Saja Mobil Mewah Hotman?

Sebagian orang yang merayakan Hari Valentine biasanya saling memberikan ucapan, melakukan tradisi tukar kado atau makan malam romantis.

Dilansir wishesquotes dan countryliving, berikut beberapa ucapan selamat hari valentine untuk pacar atau pasangan.

1. Love surrounds us like light. We are warmed by the charm of our devotion.

Cinta mengelilingi kita seperti cahaya. Kita dihangatkan oleh pesona pengabdian kita.

2. Happy Valentine’s Day, my dearest. I so look forward to seeing you tonight.

Selamat Hari Valentine, sayangku. Saya sangat menantikan bertemu malam ini.

3. Love protects us. May we always be feel like this, now and forever.