Dilengkapi Lirik Lagu, Kowe Wis Karo Liyane, Chord dan Kunci Gitar 'Lilakno Lungaku' dari Losskita,

POS KUPANG.COM-- - Berikut ini chord dan kunci gitar Lilakno Lungaku dari LOSSKITA.

Lengkap disertai dengan lirik lagu.

Lagu Lilakno Lungaku diciptakan oleh Shasi Losskita dan Tegar Binarta.

Lilakno Lungaku merupakan singel pertama dari Losskita yang dirilis pada Februari 2020 lalu.

Chord Lilakno Lungaku ini dimainkan dari kunci C.

Baca juga: Chord dan Kunci Gitar Layang Dungo Restu (LDR) Happy Asmara, Tak Tulis Layang Kangen Iki Dinggo Kowe

Baca juga: Chord dan Kunci Gitar Mungkin Hari Ini Esok atau Nanti Anneth, Dimulai dari Kunci Paling Dasar C

Chord gitar dan lirik lagu Lilakno Lungaku - Losskita

Baca juga: Berperan Sebagai Istri di Sinetron Terbaru SCTV, Zoe Jackson Sempat Pikir Panjang

Intro : C..

F G Em Am

F G C..

.

C

aku ora nyongko

Em

bakal ngene akhire

F G C

dadi.. mlaku dewe-dewe..

F G

mergo.. tresno

C G/B Am

ra iso di peksakno

F G C

ati ikhlas lan nrimo legowo..

.

C

senajan kowe lungo

Em

dongaku tetep iseh ono

F G C

mugo.. kowe tambah bahagio..

F G

mantepke atimu

Em Am

kowe kudu percoyo

F G C

tanpo aku kowe tetep iso..

F G

mugo.. leh restune wong tuo..

Baca juga: Lirik Lagu Iwak Peyek Trio Macan, Dilengkapi Chord dan Kunci Gitar, Mudah Dimainkan