Usai Akui Video Syur, Gisel Nongol Lagi di TV, Sepanggung dengan Luna Maya: Disembunyikan Tapi Bocor

POS KUPANG, COM - Gisella Anastasia atau Gisel tampil di The Next Influencer ANTV, setelah Polda Metro Jaya memeriksanya selama 10 jam atas kasus video syur yang menimpa dirinya dan Michael Yukinobu De Fretes.

Gisel mencuri perhatian dengan datang sebagai juri tamu di acara The Next Influencer ANTV yang mencari bakat influencer.

Acara ini atas prakarsa Rans Entertainment milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina.

Raffi Ahmad bersama Ayu Dewi dan Vicky Prasetyo bertindak sebagai host, sedangkan juri terdiri atas Nagita Slavina, Luna Maya, Maia Estianty, dan Ivan Gunawan.

Tak hanya disiarkan secara langsung dari Studio 3 Epicentrum, Rasuna Said, Karet Kuningan, Jakarta Selatan, program ini juga dapat disaksikan secara live streaming lewat kanal YouTube Rans Entertainment.

Kemunculan ini sengaja disembunyikan, mengingat Gisel sedang diperiksa Polda Metro Jaya dari pukul 9.45 WIB hingga pukul 22.00 WIB.

Akun Instagram resmi ANTV @antv_official sendiri baru mengumumkan kemunculan Gisel sebagai juri tamu kira-kira pukul 21.00 WIB.

Namun, akun gosip @lambe_turah sudah membocorkan kejutan itu satu jam sebelumnya.

Kehadiran ini cukup mengejutkan di media sosial.

Bukan hanya berkait dengan kasus video syur yang menjeratnya.

Gisel sendiri pernah mengaku tidak nyaman tampil di acara televisi, karena mengorek ranah pribadi, mengutip dari Tribun Medan.

