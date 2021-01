Cocok Ditonton Akhir Pekan, Inilah 8 Drama Korea yang Sedang Tayang, Lengkap Link untuk Nonton 

POS-KUPANG.COM - Berikut ini delapan drama Korea ongoing rekomendasi Tribunnews untuk menemani akhir pekanmu.

Tak hanya untuk teman akhir pekan, delapan drama Korea ini juga bisa menjadi pengusir rasa bosan di tengah-tengah Work From Home (WFH) atau sekolah online.

Satu di antara drama Korea rekomendasi Tribunnews adalah True Beauty.

Drama ini merupakan adaptasi dari Webtoon karya Yaongyi berjudul sama.

Apa saja drama Korea rekomendasi selain True Beauty?

Berikut Tribunnews rangkum dari Asian Wiki, drama Korea ongoing yang bisa kamu tonton:

1. Cheat on Me if You Can

Cheat on Me if You Can (KBS2 via AsianWiki)

Drama yang tayang di KBS2 ini sudah tayang sejak 2 Desember 2020 lalu.

Sesuai jadwal, Cheat on Me if You Can rencananya akan selesai pada 28 Januari 2021 mendatang.

Cheat on Me if You Can menceritakan tentang sosok Kang Yeo Joo (Cho Yeo Jeong) yang merupakan penulis terlaris.

Ia hanya menulis cerita kriminal tentang kasus pembunuhan kejam.