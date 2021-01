10 Jam Diperiksa Polisi, Gisel Blak-blakan Akui Gemetaran ke Raffi Ahmad & Vicky Prasetyo, Mengapa?

POS KUPANG, COM - Gisella Anastasia atau Gisel mengaku gemetaran dan sempat berpikir tidak dapat hadir saat menceritakan pengalaman pertama menjalani pemeriksaan oleh Polda Metro Jaya.

Ibu dari Gempita Nora Marten (Gempi) ini menceritakannya saat Raffi Ahmad, Ayu Dewi, dan Vicky Prasetyo menanyakannya soal itu pada program The Next Influencer ANTV, Rasuna Said, Karet Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (9/1/2021) malam.

Gisel datang sebagai juri tamu di acara The Next Influencer ANTV yang mencari bakat influencer.

Sebelum itu, Raffi Ahmad memanggil sosok yang akan membelalakkan mata Vicky Prasetyo.

Berbaju merah menyala, Gisel menyanyikan lagu Krisdayanti berjudul Yang Kumau.

Saat menyaksikan penampilan Gisel, terlihat Maia Estianty terpegun dengan memejamkan matanya cepat.

Sesudah menyanyikan lagu, Gisel mengaku masih gemetaran.

"Gemeteran kenapa?" tanya Vicky.

"Saya baru pulang dari Polda (Metro Jaya), pak!" ujar Gisel dengan nada riang bercampur cemas.

Dia pun menjawab sambil tersenyum lebar.