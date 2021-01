Harga Emas Hari Ini 8 Januari 2021, Logam Mulia Batangan Antam 24 Karat Turun Rp 2000 per Gram

POS KUPANG, COM - Harga emas logam mulai 24 karat milik PT Aneka Tambang (Antam) masih bercokol mendekati angka Rp 1 juta dan tetap fluktuasi setiap hari baik itu naik atau turun sedikit harganya.

Harga emas batangan 24 karat PT Aneka Tambang Tbk. Hari ini, Jumat (8/1/2021) kembali turun Rp 2.000 per gram hari ini setelah kemarin, Kamis (7/1/2020) sempat turun Rp 10 ribu per gram.

Logam mulai ukuran 1 gram dibandrol Rp 977 ribu per gram atau turun Rp 2.000 per gram dari harga kemarin yakni Rp 979 ribu per gram.

Meski harganya turun namun stok logam mulia ukuran 1 gram di butik Antam justru sold out karena tingginya minat pembeli.

Sementara itu logam mulia ukuran 0,5 gram dibandrol Rp 539 per keping atau 0,5 gram atau turun Rp 1 ribu dibanding harga kemarin dengan ukuran serupa.

Harga logam mulia ukuran 0,5 gram memang lebih mahal dibanding ukuran lainnya karena edisinya terbatas.

Tersedia juga logam mulia edisi gift series atau logam mulia yang dikemas dengan kemasan menarik dan bertema misalnya tema valentine, ulang tahun atau lainnya yang biasa dijadikan kado atau buah tangan. Khusus edisi ini logam mulia ukuran 0,5 gram dibandrol Rp 609 ribu per keping atau turun Rp 1 ribu dan logam mulia ukuran 1 gram dibandrol Rp 1.129 ribu per keping atau turun Rp 2 ribu dibanding harga kemarin.

Sementara itu logam mulia ukuran 2 gram dibandrol Rp 952 ribu per gram atau turun Rp 2 ribu per gram, logam mulia ukuran 3 gram dibandrol Rp 946 ribu per gram atau turun Rp 2 ribu per gram. Kemudian, emas 24 karat ukuran 5 gram dipatok Rp 940 ribu per gram.

Semua ukuran ini mulai 0,5 gram hingga 5 gram kosong dan hanya tersedia ukuran 2 gram saja. Edisi gift series juga tersedia semua ukuran yakni 0,5 gram dan 1 gram.

Sementara itu, emas satuan 10 gram dan 25 gram masing-masing dijual seharga Rp932 ribu per gram, dan Rp925 ribu per gram.

Harga emas untuk satuan 50 gram dibanderol Rp922 ribu per gram, sedangkan untuk cetakan berukuran 100 gram dapat ditebus dengan harga Rp920 ribu per gram, logam mulia ukuran 259 gram dibandrol Rp 919 ribu per gram dan logam mulia ukuran 1.000 gram dibandrol Rp 91 ribu per gram.

Harga logam mulia Antam di Palembang berbeda atau memiliki selisih harga dibanding Jakarta karena adanya perbedaan zona tugas sehingga menentukan perbedaan harga jual.

Ikuti Kami di Google

Artikel ini telah tayang di Tribunsumsel.com dengan judul Harga Emas Hari Ini 8 Januari 2021, Logam Mulia Batangan Antam 24 Karat Turun Rp 2000 per Gram, https://sumsel.tribunnews.com/2021/01/08/harga-emas-hari-ini-8-januari-2021-logam-mulia-batangan-antam-24-karat-turun-rp-2000-per-gram.