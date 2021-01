Bingkisan untuk Nagita Slavina & Paula Verhoeven dari BTP & Puput Curi Perhatian, Kado Ultah Yosafat

POS-KUPANG.COM - Baru-baru ini pasangan Basuki Tjahaja Purnama ( BTP) atau Ahok dan Puput Nastiti Dewi diliputi perasaan bahagia.

Pasalnya, anak mereka, Yosafat baru saja mearayakan Ulang Tahunnya yang ke-1 tahun.

Kebahagiaaan Ahok dan Puput Nastiti pun diungkapkan di laman Instagram pribadinya, dengan judul 1st Yosafat.

Terlihat dalam postingan tersebut, banyak yang mengirimkan kado berupa bunga hingga kue ulang tahun untuk anak Ahok dan Puput Nastiti.

Mulai dari pejabat hingga anak Ahok dari Veronica Tan, yakni Nicholas Sean pun ikut memberikan ucapan selamat.

"Happy birthday our little king Yosafat. 1st turning one," tulis ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi dan istri, dilansir TribunnewsBogor.com.

Puput dan Ahok bareng Yosafat. (Instagram/fdphotography90)

"Happy 1st birthday Yosafat Abmanyu Purnama," tulis pebalap Sean Gelael.

"Happy birthday anak ganteng, Yosafat @btpnd," tulis akun Victoria Makeup.

Meski begitu, ternyata Ahok malah bagi-bagi kado kepada para artis, seperti Nagita Slavina dan Paula Verhoeven. Meski begitu, ternyata Ahok malah bagi-bagi kado kepada para artis, seperti Nagita Slavina dan Paula Verhoeven.

Mengetahui dikirimi kado oleh Ahok dan Puput Nastiti, Nisya adik ipar Nagita Slavina kaget sekaligus bahagia.

"Makasih untuk kirimannya, dari bapak Ahok dan mbak Puput. Seamat ulang tahun ya Yosafat," ucap Nisya, di laman Instgam Story.

"Sama-sama terima kasih ya mbak Nisya," timpal Puput Nastiti.

Baca juga: Permintaan Maaf Gisel Dianalisis Pakar, Kekasih Wijin Lebih Tulus Dibanding MYD: Perempuan Gentle

Baca juga: Mbak You Ungkap Kisah Asmara Natasha Wilona dan Kevin Marsing: Belum Ada Garis Jodoh!

Baca juga: Keluarga Lina Ngamuk ke Teddy: Bakal Ambil Hak Asuh Bintang hingga Singgung Harta eks Istri Sule