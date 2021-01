Harga Kacang Kedelai Melambung, Pabrik  Inisiatif Ubah Ukuran Tahu 

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Saat ini harga kacang kedelai melambung. Kenaikan ini mulai terjadi sebelum Hari Raya Natal tahun 2020.

Pengelola Pabrik Tahu Tempe di Kelurahan Oebufu, Sri Lestari, kepada POS-KUPANG.COM, Selasa (5/1), mengaku bahwa baru mengalami kenaikan harga kacang kedelai hingga Rp 500.000 per karung di tahun ini.

Normalnya, kata Sri, harga kacang kedelai yang dibeli dari toko di Kota Kupang Rp 320.000 per karung, kemudian naik Rp 435.000 dan hingga saat ini Rp 500.000 per karung. Tak hanya kacang, harga cuka 90 persen juga naik menjadi Rp 675.000 per liter dari biasanya.

Meskipun demikian, kata Sri, pabriknya tetap mengelola tahu dan tempe setiap harinya. Paling sedikit memproduksi empat karung dengan keuntungan Rp 300.000.

Diakuinya saat musim hujan, tahun dan tempenya diminati pembeli. Paling ramai sehari bisa laris 100 papan tahu dan 50 selonjor tempe.

Satu papan seharga Rp 50 ribu, sedangkan tempe Rp 10.000. "Karena kacang kedelai naik harga, maka kami mencoba untuk mengubah ukuran potongnya lebih kecil. Begitu juga dengan tempe, panjangnya tidak seperti biasa," tuturnya.

Pabrik tahu yang dibuka sejak tahun 1994 ini mempekerjakan 8 orang, dengan lima orang yang memproduksi setiap harinya. Satu papan tahu membutuhkan 2,5 kacang kedelai. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati).

