Dulu Kesal Sama Ahok BTP, Anak Sulung Veronica Tan Pamer Foto Baru, Perubahan Wajahnya Bikin Syok 

Anak Sulung Veronica Tan Pamer Foto Baru

Anak sulung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Veronica Tan, Nicholas Sean Purnama, mengumumkan kabar baik terkait pendidikan dokter yang ia tempuh.

Setelah mengenyam bangku pendidikan selama 4 tahun di perguruan tinggi, Sean pun kini menyelesaikan babak akhirnya.

Diketahui, Sean mengambil studi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI).

Pada unggahan terbarunya, Sean memamerkan judul skripsi yang ia ambil.

Yakni, The Association Between the Frequency of Online Food Aplication Use and Nutritional Status among Medical University Students.

Sean juga memamerkan jas putih kebanggaannya yang tertera namanya di bagian dada kiri.

It does not matter how slowly you go, as long as you don't stop. - Confucius

P.S. I'm not endorsing the gaming laptop, but it is a life saver.

Unggahan Sean ini pun mendapat perhatian dari sejumlah orang-orang terdekat.