POS-KUPANG.COM - Artis Belia Ini Ngaku Beradegan Ranjang dengan Reza Rahardian, Kini Malah Ungkap Sayang ke Raja Film

Bintang film dan sinetron Prilly Latuconsina sedang sibuk mempromosikan series terbarunya bersama dengan aktor Reza Rahadian.

Ya, Prilly Latuconsina menjadi lawan main sekaligus pasangan Reza Rahadian dalam series bertajuk 'My Lecturer My Husband' yang tayang di We TV.

Pada beberapa adegan, Prilly Latuconsina beradegan mesra dengan Reza Rahadian, sampai ada Adegan Ranjang.

Baca juga: Duh, Artis Cantik Ini Kecelakaan, Kondisinya Memprihatinkan, Lagunya Pernah Digandrungi Se-Indonesia

Baca juga: Renungan Harian Katolik, Selasa 5 Januari 2021: Kamu Harus Memberi Mereka Makan

Baca juga: Uang Rp 5 Miliar Rizky Febian yang Hilang Akhirnya Terungkap, Teddy Akui Pakai Bayar Hutang, Astaga!

Baca juga: Gisel Berikan Hak Asuh Gempi ke Gading Marten? Begini Jawaban Mengejutkan Roy Marten Eks Mertua

Nah, Wanita berusia 24 tahun itu mengakui sangat menikmati series terbarunya bersama Reza Rahadian.

Prilly Latuconsina justru sampai terbawa perasaan.

"Enggak baper (terbawa perasaan) gimana-gimana. Tapi aku sayang banget sama dia (Reza Rahadian)," kata Prilly Latuconsina.

Dikutip Warta Kota grup Banjarmasinpost.co.id dari channel youtube Ricky Cuaca, Selasa (5/1/2021).

Prilly Latuconsina tak mau menyebutkan seberapa besar kadar sayang dirinya kepada pria berusia 33 tahun itu.

Hanya saja ia akan membela jika Reza diomongin orang-orang. "Ya sayang lah pokoknya, gak mau sampai dia (Reza) sedih dan diomongin orang."