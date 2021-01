POS-KUPANG.COM - Unggah Foto di Kapal Pesiar, Netizen Salfok Sama Dul Jaelani dan Tissa Biani Kepergok Buat Ini, Apa?

Musisi Maia Estianty kembali memamerkan momen liburannya bersama sang suami Irwan Mussry.

Selain itu, juga ada El Rumi dan pasangan yang dikabarkan mau menikah, Al Ghazali dan Alyssa Daguise.

Sayangnya, dalam satu foto liburan yang diposting, tak terlihat Dul Jaelani dan Tissa Biani.

Keadaan ini rupanya menjadi pertanyaan sejumlah warganet.

Diketahui, pencipta lagu Lelaki Buaya Darat tengah menikmati indahnya Nusa Penida bersama anggota keluarganya.

Foto yang diunggah akun Instagram @maiaestiantyreal, Minggu (3/1/2021), Maia bersama Al Ghazali, Alyssa Daguise, El Rumi, dan Yudhie Bandhi berada di atas kapal pesiar.

"Say Hi to everyone !!!! Traveling pertama setelah tahun baru !!!," tulis istri Irwan Mussry.

Al tampak bersandar manja dengan kekasihnya blasteran Prancis.

Kejelian warganet di postingan tersebut, banyak yang mempertanyakan keberadaan Dul Jaelani dan kekasihnya Tissa Biani.