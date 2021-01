Live Streaming Tinju Ryan Garcia vs Luke Campbell, Siaran Langsung Tinju Dunia Minggu 3 Januari 2021

POS-KUPANG.COM - Duel Ryan Garcia vs Luke Campbell akan disiarkan langsung lewat Link Live Streaming Dazn Boxing.

Kedua petinju akan bertarung di American Airlines Center di Dallas, Texas pada Sabtu malam waktu setempat atau Ahad WIB, 2 Januari 2020.

Kepastian laga Ryan Garcia vs Luke Campbell diungkapkan Ryan Garcia melalui akun Instagram miliknya @kingryang

"January 2nd Live on @daznboxing 2021 fight had to rescheduled due to Campbell getting COVID. I’ve waited since my fight with fonseca I’m ready to continue my rise COMMENT WHAT YOU THINK venue to be determined ** @jcgdesigns," tulis Ryan Garcia.

Duel ini adalah duel beda generasi di kelas ringan, yakni antara Ryan Garcia dan Luke Campbell.

Sebelumnya pada Februari 2020, Petinju asal Amerika Serikat, Ryan Garcia sukses mengalahkan lawannya hingga KO (knock out), Francisco Fonseca hanya dengan sekali pukul.

Momen mencengangkan tersebut terjadi di sebuah pertarungan yang berlangsung di Anaheim, California, Amerika Serikat di mana Garcia mampu meraih kemenangan dengan mudah yakni dalam waktu 38 detik di putaran pertama.

Statistik Ryan Garcia

Nickname(s): The Flash KingRy King Ryan