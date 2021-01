Begini Target Pelatih Bali United Teco untuk Serdadu Tridatu di Tahun 2021, Simak Strateginya INFO

POS KUPANG.COM--- Pelatih Bali United Teco memanfaatkan momentum pergantian tahun 2020 ke 2021 untuk mengungkapkan doa, harapan, dan target.

Manajemen Bali United berharap di tahun 2021, kompetisi Liga 1 2020 bisa kembali digelar dan pandemi Covid-19 di Tanah Air bisa berakhir.

Pelatih Bali United, Alessandro Stefano Cugurra Rodrigues alias Teco, pun menyampaikan ucapan dan doa di tahun baru ini dalam pesan yang disampaikan dalam grup WhatsApp tim.

Sesi latihan Bali United di Gelora Trisakti Legian ditengah pandemi Covid - 19 Senin (3/8/2020). Sudah hampir lima bulan skuat Bali United tak berlatih bersama. Latihan dipimpin asisten pelatih Eko Purdjianto karena pelatih kepala Stefano Cuggura Teco (istimewa)

Juru taktik asal Brasil itu berharap, tahun 2021 menjadi tahun yang bagus untuk perjalanan kompetisi yang akan datang.

Bahkan, mantan pelatih Persija Jakarta tersebut berharap, bisa memeroleh piala juara kompetisi tahun 2021 bagi tim asal pulau dewata itu.

"Selamat tahun baru. Yang paling penting, semua sehat. Tahun 2021 pasti lebih bagus dari tahun 2020. Mudah-mudahan, kita bisa dapat piala tahun ini (2021). All the best from Teco," kata Teco di grup WhatsApp tim Bali United seperti dikutip dari situs resmi klub.

Ucapan dari pelatih terbaik dua kali pada kompetisi Liga 1 di Indonesia itu ditanggapi oleh pemain Bali United, yaitu Gavin Kwan, Yabes Roni, Lerby Eliandry, dan Michael Orah.

Mereka menanggapi pesan bahagia dari Teco yang resmi melanjutkan kontraknya.

"Amin Coach. Selamat tahun baru. God Bless You," ujar Yabes Roni.

"Selamat tahun baru. Tuhan memberkati kita semua. Amin," tulis Gavin Kwan.

Rencananya, pemain Bali United akan kembali berkumpul di Bali pada hari Kamis (7/1/2021) sebelum melanjutkan persiapan mereka dalam program tim pelatih.

Target tinggi sudah menjadi catatan penting untuk Fadil dan kolega menjadi tim luar biasa di tahun 2021.

Latihan rutin tim Bali United di pimpin langsung coach Teco (istimewa)

