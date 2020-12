Shandy Aulia: Komentar Julid

POS-KUPANG.COM - ARTIS peran Shandy Aulia menjadi salah satu selebritas yang kerap mengunggah foto atau video bersama anaknya, Claire Herbowo, di media sosial.

Namun, Shandy Aulia mengaku tak sedikit netizen yang menghujatnya lantaran unggahan tersebut. Disinggung Melaney Ricardo mengenai hujatan yang pernah diterimanya, Shandy Aulia langsung menjawabnya.

"Kayaknya makin ke sini, kalau aku tanggepin secara serius, aku jawab secara proper ya, supaya mereka mengerti. Sebenarnya komentar julid ada dua," kata Shandy Aulia dalam acara Kopi Viral dikutip dari YouTube Trans TV Official, Minggu (27/12/2020).

Baca juga: Warga Minta Perbaiki Jalan Masuk ke Nufuak

Menurut Shandy, tipe netizen yang menghujat ada dua golongan. Pertama, netizen yang hanya sekedar ingin tahu atau netizen yang memang tak suka dengannya.

"Satu, keingintahuan mereka, serius pengin tahu baby boleh berenang atau komen tujuan suka menghina. Jadi, misalkan dia bilangnya bayinya jelek. Itu tujuannya sudah (menghujat), terus kurang gizi," tutur Shandy.

"(Kalau) sudah out of the konteks, aku udah malas. Aku tahu dia ada suatu tujuan ada something wrong with them, bukan keingintahuan," kata Shandy Aulia menambahkan.

Baca juga: Hadapi Seleksi CPNS 2021

Sementara itu, baru-baru Shandy Aulia sempat mendapat banyak komentar dari netizen mengenai anaknya, Claire, yang diajak berenang. Namun, istri David Herbowo ini memberikan klarifikasi berkait hal tersebut.

Menurut Shandy Aulia, tak serta merta mengajak anaknya berenang. Ia mengatakan ada proses pengenalan dengan air selama empat bulan.

"Oh ada prosesnya, enggak bisa langsung celupin gitu. Pelan-pelan dulu ngenalin air, lama-lama enjoy. Claire baru bisa benar-benar masuk ke dalam setelah melewati proses empat bulan," ungkap Shandy Aulia. (kompas.com)