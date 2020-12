POS-KUPANG.COM - Kumpulan Ucapan Selamat Tahun Baru Ini Bisa Dibagikan Melalui Media Sosial, Anti Mainstream

Selamat Tahun Baru!

Perayaan Tahun Baru 2021 tak lama lagi. Siapkan ucapan selamat tahun baru untuk dibagikan ke keluarga dan sahabat.

Kumpulan ucapan selamat tahun baru ini bisa dibagikan melalui media sosial.

Berikut Tribunnews rangkum kumpulan ucapan selamat tahun baru 2021, dilansir Newyearwishes.eu dan sumber lainnya.

1. Happy 2021! I wish you a new year filled with prosperity, joy, and contentment.

Selamat 2021! Saya berharap tahun baru Anda penuh dengan kemakmuran, kegembiraan, dan kepuasan.

2. Happy 2021! I wish you a beautiful, magical new year!

Selamat 2021! Semoga tahun baru Anda sangat indah dan penuh kejutan!

3. Wishing you a new year rich with the blessings of love, joy, warmth, and laughter.