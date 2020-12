SIMAK Jadwal Acara TV Senin 28 Desember di TransTV, Trans7, GTV, MNCTV, RCTI, SCTV, ANTV, Indosiar



POS KUPANG.COM -- Di rumah saja tidak ngapa-ngapain maka sebaiknya menghabiskan waktu dengan menonton acara di televisi

Apalagi berbagai acara yang tersaji di layar kaca semakin menarik dan banyak pilihan

Jadwal Acara TV hari ini Senin 28 Desember 2020 informasi tayangan lengkap untuk semua channel, mulai dari Trans TV, ANTV, RCTI, SCTV, GTV, Trans 7, Indosiar, Kompas TV, TV One, Metro TV, Net TV

Hari ini beragam acara dan film akan menemani liburan Anda menjelang Tahun Baru yang ditayangkan oleh sejumlah TV nasional

Seperti di Trans TV akan tayangkan film The Amazing Spider-Man (2012 – Andrew Garfield, Emma Stone), dilanjutkan dengan film God of Gamblers II (1991 – Andy Lau, Stephen Chow, Ng Man Tat).

Sementara itu di Trans 7 akan tayangkan full Movievaganza mulai dari siang ada My Stupid Boss 2, Comic 8 Casino King part 1, Monstrum (2018 – Kim Myung Min, Kim In Kwon, Lee Hyeri), The Flu (2013 – Jang Hyuk, Soo Ae, Roxanne Aparicio), Asih (2018 – Shareefa Daanish, Citra Kirana, Darius Sinathrya)

*) Disclaimer: Jadwal dan acara dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan masing-masing stasiun televisi.

Berikut Wartakotalive.com rangkum acara TV Senin 28 Desember 2020 :

Jadwal Trans TV

04:00WIB Person Who Gives Happiness

05:00WIB Islam Itu Indah

06:30WIB Insert Pagi

07:30WIB CNN Indonesia Good Morning

08:30WIB Pagi-Pagi Ambyar

10:00WIB Kopi Viral

11:00WIB Safana

11:30WIB Insert

12:00WIB Brownis - Obrowlan Manis

14:00WIB Rumpi 'No Secret'

15:00WIB Insert Today

16:00WIB CNN Indonesia News Update

17:00WIB Bikin Laper

18:00WIB Film Spesial : Mendadak Kaya

19:00WIB Santuy Malam

20:30WIB CNN Indonesia Prime News

21:30WIB Bioskop TRANSTV : The Amazing Spider-Man (2012 – Andrew Garfield, Emma Stone)

23:30WIB Bioskop TRANSTV : God of Gamblers II (1991 – Andy Lau, Stephen Chow, Ng Man Tat)