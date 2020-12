Ditinggal Istri dan Anak, Sandiaga Uno Langsung Gebrak Kunjungi 5 Destinasi Favorit, NTT Termasuk?

POS KUPANG, COM - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno yang sudah menjadwalkan akhir tahun liburan bersama keluarga di Amerika Serikat, terpaksa rela ditinggal istri dan anaknya demi tugas dan tanggungjawabnya yang baru.

Sandiaga Uno batal berlibur ke Amerika Serika bersama istri tercinta Nur Asia dan putranya Sulaiman.

Rencananya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini akan menengok kedua putri mereka yang kuliah di Amerika Serikat.

Namun karena jabatan barunya sebagai menteri, membuat dirinya tak bisa berlibur dan tugas baru menunggu.

Hal itu terlihat dari instagram @sandiagauno, Sabtu (26/12/2020), Sandiaga Uno mengantarkan sang istri dan anaknya ke Bandara Soekarno Hatta.

Sebelum ke Bandara Soetta, Sandiaga Uno mampir ke rumah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk sekedar menyapa dan berpamitan bersama Sulaiman.

"Hai how are you?" sapa Prabowo pada Sulaiman.

Rencananya Nur Asia akan menengok putrinya Anneesha Atheera Uno, dan Amyra Atheefa Uno, yang sedang kuliah dan kerja di beda kota di Boston dan New York.

Setelah itu mereka berlibur bersama untuk bermain ski.

"Ini pertama kalinya aku ditinggal sendiri dan tentunya kita berdoa untuk yang terbaik ya ," tutur Sandiaga Uno.