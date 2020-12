Deretan Ucapan Selamat Natal untuk Keluarga, Kenalan, Cocok Share ke Facebook, WhatsApp, Instagram

POS-KUPANG.COM - Berikut kumpulan ucapan Selamat Hari Natal untuk orang tua, kakak adik dan pasangan tercinta yang dikutip dari englishcoo.com:

Ucapan Natal untuk Keluarga, Kerabat dan Orang Terdekat

1. To my family, I am wishing you joy and blessings this Christmas with all my heart!

Untuk keluarga, kudoakan semoga kalian bersukacita dan diberkati pada Natal ini dengan sepenuh hati!

2. May God’s blessings shine upon you and your family members on this Christmas time!

Semoga berkat Tuhan menyinari Anda serta anggota keluarga pada Natal ini!

3. Merry Christmas to my family. I’m so grateful to have been blessed with the best family on earth! I love U so much.

Selamat Natal untuk keluargaku. Aku sangat bersyukur telah diberkati dengan keluarga terbaik di dunia! Aku sangat mencintai kalian.

4. I am so lucky to have the kindest, sweetest, most fun family anyone could have asked for. Merry Christmas to you. You’re all so special & unique.

Saya sangat beruntung memiliki keluarga paling baik, manis, serta paling menyenangkan yang diharapkan oleh semua orang. Selamat Natal buat kalian. Kalian semua sangat istimewa & unik.

5. I’m so thankful to have been blessed with such a wonderful family to celebrate this meaningful time of year.

Saya sangat bersyukur telah diberkati dengan keluarga luar biasa untuk merayakan tahun penuh makna ini.