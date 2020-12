Cantik, Seksi , Tajir Tapi Para Kekasih Jatuh ke Pelukan Wanita Lain, Ternyata ini Kriteria Agnes Mo

POS KUPANG.COM -- Kesuksesan Agnes Monica di dunia hiuran sudah tak diragukan lagi. Bukan sukses di dalam negeri, artis multi talenta ini juga sukses di dunia internasional

Namun hingga kini Agnes Monica belum juga punya pasangan yang mendapinginya sebagai suami. Padahal, sang artis terbilang sangat cantik , memiliki tubuh seksi dan yang tak kalah penting adalag memiliki harta yang tak main-main

Sebagaimana diketahui, selama ini Agnez diketahui pernah berpacaran dengan Wijaya Saputra, Daniel Mananta hingga Deddy Corbuzier

Agnez Mo (Instagram/@agnezmo)

Pria-pria tersebut yang kini jadi mantan kekasihnya itu sudah berujung di pelukan wanita lain.

Tak diketahui penyebab mereka memilih putus dibanding melanjutkan hubungannya ke pernikahan.

Berulangkali putus cinta, Agnez Mo akhirnya bicara tentang kriteria pria yang diharapkan kelak mendampinginya.

Artis yang sejak beberapa tahun belakangan ini menetap di Amerika Serikat, menyebut beberapa hal penting yang diinginkan dari seorang pria, sebagaimana dikatakan dalam podcast Diaz Hendropriyono.

Tidak terbatas kewarganegaraan Saat dihadapkan pada pilihan pria lokal atau luar negeri, Agnez yang awalnya tertawa, kemudian serius menjawab kalau siapapun prianya harus sepadan dengannya.

Penyanyi Agnes Monica menyapa para penggemarnya pada acara penghargaan iHeartRadio Music Awards yang berlangsung di Los Angeles, California, Amerika Serikat, Kamis (14/3) waktu setempat. ((instagram iheartradio))

"Saya pokoknya whoever he is, itu memang harus yang memang sepadan, bukan cuma masalah kepintaran," kata Agnez.