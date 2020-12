POS-KUPANG.COM - Mengerikan Ramalan Denny Darko Soal Cinta Gading Marten dan Karen, Tak Bakal Nikah Tapi Berujung Ini

Pasca bercerai dengan Gisella Anastasia, Gading saat ini terlihat dekat dengan seseorang.

Ia adalah Karen Nijsen, wanita keturunan Belanda yang berprofesi sebagai seorang model.

Dirasa telah move on dari masa lalunya, banyak netizen yang penasaran mengenai hubungan Gading dan Karen.

Peramal Denny Darko pun akhirnya mencoba untuk membaca percintaan antara keduanya melalui kartu tarot.

Melalui Youtube channel-nya, Senin (21/12/2020), Denny menjelaskan isi dibalik kartu bernama 'The Six Of Cups' yang telah dikocoknya.

Dirinya mengungkapkan bahwa hubungan Gading dan Karen hanya sebatas kakak dan adik, mengingat jarak umur keduanya yang cukup jauh.

"Ini hubungannya kok lebih ke kayak kakak dan adik ya, hubungannya nih kayak lebih ke saling ngerti antara yang senior sama junior."

"Hubungannya nih kayak satu orang yang look up kepada seorang yang lebih menguasai bidangnya kemudian bertanya," jelas sang peramal.

Menurut Denny hal tersebut berkaitan dengan hobi fotografi yang dilakukan Gading.