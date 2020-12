Denny Darko Sebut Hubungan Gading Marten & Karen Nijsen Hanya Sebatas Kakak Adik, Tak akan Menikah

Denny Darko Sebut, Hubungan Gading Marten & Karen Nisjen Hanya Sebatas Kakak Adik, Jauh dari Nikah

POS-KUPANG.COM - Status hubungan Gading dan Karen Nisjen tengah menjadi sorotan.

Publik penasaran apakah benar Gading Marten dan Karen Nisjen berpacaran.

Benarkah Gading Marten sudah move on dari mantan istrinya, Gisella Anastasia?

Karen Nijsen, sosok wanita yang unggah potret cium Gading Marten. (Instagram.com/@karennijsen)

Denny Darko ungkap pandangannya terkait hubungan Gading Marten dan Karen Nisjen.

Melalui Youtube channel-nya, Senin (21/12/2020), Denny menjelaskan isi dibalik kartu tarot bernama 'The Six Of Cups' yang telah dikocoknya.

Dirinya mengungkapkan bahwa hubungan Gading dan Karen hanya sebatas kakak dan adik, mengingat jarak umur keduanya yang terpaut cukup jauh.

"Ini hubungannya kok lebih ke kayak kakak dan adik ya, hubungannya nih kayak lebih ke saling ngerti antara yang senior sama junior."

"Hubungannya nih kayak satu orang yang look up kepada seorang yang lebih menguasai bidangnya kemudian bertanya," jelasnya, dikutip TribunJatim.com dari Grid.ID, Senin (21/12/2020).

Menurut Denny hal tersebut berkaitan dengan hobi fotografi yang dilakukan Gading.

Karena hobinya saat ini sudah mengarah ke ranah profesional.