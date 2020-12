Jelang Hari Raya Harga, Sembako di Pasar Kasih tak Naik Signifikan

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru, Tim Pengendali Inflasi Daerah Kota Kupang memantau stok dan harga sembako di Pasar Kasih Naikoten I, Kamis (17/12/2020).

Wakil Wali Kota Kupang, Herman Man, bersama Kepala Kantor Perwakilan BI NTT, I Nyoman Ariawan Atmaja, didampingi Kabag Ekonomi, Muhammah Khairil, Kabag Protokol, Komunikasi dan Pimpinan, Ernest Ludji, Lurah dan unit Pasar Kasih.

Tim menyisir penjualan ayam potong terlebih dahulu. Harga ayam mengalami kenaikan, namun tidak signifikan.

Salah satu pedagang ayam, Mama Eza, kepada Wakil Wali Kota Kupang, Herman, menyampaikan ayam potong yang dijualnya ada dua jenis yaitu ayam Kupang dan ayam Surabaya.

Menurutnya ayam dari Surabaya yang telah dibersihkan langsung dari Surabaya harganya lebih murah dari ayam Kupang.

"Ayam Surabaya harganya lebih murah karena dipelihara di Jawa, kami tinggal terima bersih saja. Kalau ayam Kupang dipelihara, makan minumnya lagi buat harganya mahal," tuturnya.

Harga ayam Surabaya normalnya Rp 26.000 per kilonya, namun beranjak naik menjadi Rp 28.000 sampai Rp 29.000 per kilo, tapi saat ini Rp 33.000 sampai Rp 34.000 per kilonya.

Sedangkan untuk ayam lokal Kupang, harga biasanya dijual Rp 50.000 per ekor, sekarang Rp 60.000 hingga Rp 65.000.

Harga daging sapi pun mengalami kenaikan Rp 5.000 dari Rp 95.000 hingga Rp 100.000 karena stok yang tersedia tidak begitu banyak.

Lanjutnya tim memantau harga telur ayam ras. Didapati harga telur dari Rp 56.000 per rak naik menjadi Rp 62.000 karena cuaca, dimana transportasinya tidak begitu lancar.

Begitu juga harga kacang ijo, yann naik dari Rp 18.000 menjadi Rp 20.000 per kilo dari biasanya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati)