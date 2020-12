Malam Ini Nonton Streaming Drakor True Beauty Sub Indonesia Episode 3-4 Joo Kyung Mulai Jatuh Cinta?

Rabu, 16 Desember 2020 08:35 zoom-inlihat fotoNonton Streaming Drakor True Beauty Sub Indonesia Episode 3 dan 4: Joo Kyung Mulai Jatuh Cinta? soompi.com Drama Korea True Beauty Tayang Mulai Rabu (9/12/2020). Simak sinopsis hingga daftar pemainnya Artikel ini telah tayang di Tribunlombok.com dengan judul Nonton Streaming Drakor True Beauty Sub Indonesia Episode 3 dan 4: Joo Kyung Mulai Jatuh Cinta?, https://lombok.tribunnews.com/2020/12/16/nonton-streaming-drakor-true-beauty-sub-indonesia-episode-3-dan-4-joo-kyung-mulai-jatuh-cinta?page=3. Editor: wulanndari

POS KUPANG, COM - Tonton streaming drama Korea True Beauty subtittle Indonesia di Viu, untuk episode 3 dan 4, Seo Jun mulai dekat dengan Joo Kyung.

Hari ini, Drakor True Beauty akan masuk episode ketiga.

Drama korea True Beauty ini tayang setiap hari Rabu dan Kamis pukul 22:30 waktu setempat.



Selain hadir di stasiun televisi Korea, True Beauty juga tayang secara eksklusif melalui Viu.

Drama Korea adaptasi dari komik The Secret of Angel ini dibintangi oleh dua aktor tampan, Cha Eun Woo (Su Ho) dan Hwang In Yeop (Seo Joon).

Kisah garapan Kim Sang Hyub ini menceritakan tentang Lim Joo Kyung (Moon Ga Young), seorang pelajar SMA yang kurang percaya diri dengan penampilannya.

Ia memilih berias dan mengubah dirinya menjadi perempuan cantik di sekolah.

Pada episode kali ini, Joo Kyung penasaran pada Su Ho yang tak kenal dengan dirinya tanpa riasan.

Pada episode ketiga nanti Ju Kyung masih bertanya-tanya apakah Su Ho mengenali wajahnya yang tanpa riasan.

Kemudian mereka kembali bertemu di toko komik.