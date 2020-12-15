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PROMO JCO Desember 2020, 2 Lusin Donuts 2 Chocolate Frappe 2 Iced Jcocinno di www.jcodelivery.com

Kamu bisa mendapatkan 2 lusin JCO DONUTS + 2 Chocolate Frappe + 2 Iced Jcocinno favorit mu hanya Rp 249 Ribu.

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Instagram @jcoindonesia
PROMO JCO Desember 2020 Weekly Promotion. 

PROMO JCO Desember 2020, 2 Lusin JCO Donuts 2 Chocolate Frappe 2 Iced Jcocinno di www.jcodelivery.com

POS-KUPANG.COM - Jangan lewatkan promo weekly promotion yang ditawarkan JCO di akhir Desember 2020 ini.

Kamu bisa mendapatkan 2 lusin JCO DONUTS + 2 Chocolate Frappe + 2 Iced Jcocinno favorit mu hanya Rp 249 Ribu.

Seru banget terutama bagi kamu yang ingin beraktifitas atau menhabiskan waktu bersama orang-orang terdekat.

Sebelumnya juga ada promo duo Beverage khusus pembelian online delivery di www.jcodelivery.com.

Kamu bisa menikmati paket hemat 2 minuman favorit mu mulai 46 Ribuan saja.

Dilansir langsung dari akun instagram @jcoindonesia, inilah promo terbaru dari Jco yang jangan sampai kamu lewatkan di bulan Desember 2020 ini:

Weekly Promotion

Weekly Promotion kali ini adalah 2lusin JCO DONUTS + 2 Chocolate Frappe + 2 Iced Jcocinno favorit mu hanya 249 Ribu.

Ayo segera kunjungi order lewat website delivery kami di www.jcodelivery.com.
mulai hari ini hingga 18 Desember 2020.

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Editor: Agustinus Sape
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