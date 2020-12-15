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PROMO JCO Desember 2020, 2 Lusin Donuts 2 Chocolate Frappe 2 Iced Jcocinno di www.jcodelivery.com
Kamu bisa mendapatkan 2 lusin JCO DONUTS + 2 Chocolate Frappe + 2 Iced Jcocinno favorit mu hanya Rp 249 Ribu.
PROMO JCO Desember 2020, 2 Lusin JCO Donuts 2 Chocolate Frappe 2 Iced Jcocinno di www.jcodelivery.com
POS-KUPANG.COM - Jangan lewatkan promo weekly promotion yang ditawarkan JCO di akhir Desember 2020 ini.
Kamu bisa mendapatkan 2 lusin JCO DONUTS + 2 Chocolate Frappe + 2 Iced Jcocinno favorit mu hanya Rp 249 Ribu.
Seru banget terutama bagi kamu yang ingin beraktifitas atau menhabiskan waktu bersama orang-orang terdekat.
Sebelumnya juga ada promo duo Beverage khusus pembelian online delivery di www.jcodelivery.com.
Kamu bisa menikmati paket hemat 2 minuman favorit mu mulai 46 Ribuan saja.
Dilansir langsung dari akun instagram @jcoindonesia, inilah promo terbaru dari Jco yang jangan sampai kamu lewatkan di bulan Desember 2020 ini:
Weekly Promotion
Weekly Promotion kali ini adalah 2lusin JCO DONUTS + 2 Chocolate Frappe + 2 Iced Jcocinno favorit mu hanya 249 Ribu.
Ayo segera kunjungi order lewat website delivery kami di www.jcodelivery.com.
mulai hari ini hingga 18 Desember 2020.
Promo JCO Desember 2020
PROMO JCO Paket 2 Lusin Donuts
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