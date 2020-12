Vicy Melanie: Ingin Putus

Ketika pertama menghabiskan waktu dengan Vicy Melanie, Kevin Aprilio tak membebrkan kondisi keuangannya yang sedang jatuh

POS-KUPANG.COM - Terkenal sebagai keyboardis, Kevin Aprilio juga sempat mengalami keterpurukan karena bisnis forex yang dijalaninya sekitar lima tahun lalu. Saat itu, putra musisi Addie MS dan Memes ini harus mengganti uang klien total Rp 17 miliar.

Namun, di saat bersamaan Kevin bertemu dengan Vicy Melanie. Selama empat tahun berusaha bangkit, Vicy tetap setia pada Kevin.

Ketika pertama menghabiskan waktu dengan Vicy Melanie, Kevin Aprilio tak membebrkan kondisi keuangannya yang sedang jatuh.

"Pas first date, aku enggak ngomong ya. First date bagus-bagus aja. Date kedua, 'Rumahnya dijual nih beb, enggak apa-apa ya'. Date ketiga, mobil dijual," kata Kevin Aprilio dikutip dari kanal YouTube Ussy Andhika Official, Jumat (11/12). Mobilnya yang dijual merupakan mobil Ferrari merah.

Sebelum kenal Kevin, Vicy menuturkan sempat berdoa minta diberi jodoh yang seiman. Tapi, setelah mendapatkan Kevin dan tahu kondisinya sedang terlilit utang Rp 17 miliar, Vicy merenungkan mungkin ia sedang diuji Tuhan.

Vicy pun tetap yakin dengan pria kelahiran tahun 1990 itu karena melihat semangatnya untuk tetap bisa mengembalikan uang klien.

Vicy juga tak menampik ada godaan untuk ingin putus. "Cuma aku ngelihat Kevin kasihan juga ya. Karena dia kan kayak, 'Aduh aku sudah enggak mau hidup nih', gitu-gitu lho, jadi aku kayak enggak tega kan. Kalau aku tinggalin kenapa-kenapa, aku dosa juga. Ada kepikiran gitunya," ujar Vicy.

Saking stresnya, kata Vicy, ada momen ia ingin memuaskan segala keinginannya dengan uang yang dimiliki karena merasa hidupnya sudah di ujung tanduk. Bahkan Kevin di awal-awal sempat meminta Vicy untuk putus darinya.

"Maksudnya buat yang dating sana-sini. Cuma belum terjadi sih sampai ke habit itu. Memang ada momen pas jadian awal-awal itu aku belum terlalu setia gitu, di awal aja," kata Kevin.

Dengan kondisi utang itu, Vicy berusaha selalu memberikan dukungan. Sebab Kevin sempat kepikiran untuk bunuh diri.

"Aku cuma bilang sabar. Dia di kamar nih, diam enggak mau makan enggak mau apa. Jadi setiap hari aku harus ke rumahnya, ada papa mamanya. Cuma kan dia mungkin cerita tapi enggak secerita sama aku kan," kata Vicy.

Vicy juga menceritakan situasi Kevin kepada orangtuanya. "Papaku bilang enggak apa-apa nanti juga jadi sukses kok, gitu. Jadi, temenin aja, kata dia gitu. Aku juga enggak bilang ke teman-temanku kalau Kevin lagi (sulit)," ucap Vicy lagi.

Nyatanya, hubungan Vicy Melanie dan Kevin Aprilio masih langgeng hingga kini. Mereka juga telah menikah pada 25 Oktober 2020. (kompas.com)