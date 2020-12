Sudah Resmi Cerai Tapi Gisella Anastasia Mintah Hal ini, Demi Berduaan dengan Gading Marten

POS KUPANG.COM -- Gisella Anastaia sudah dua tahun menjalani status janda usai bercerai dengan Gading Marten

Dalam kesempatan jalan-jalan dengan Boy Wiliams, ibunda Gempi itu memintah hal ini pada Boy agar dirinya bisa berduaan dengan Gading Marten

Nebeng Boy, sebuah konten dari kanal Youtube Boy William yang kerap menguak isu dari sejumlah persoalan selebriti.

Konten ini biasanya akan mengajak selebriti yang menjadi bintang tamu untuk berkeliling kota sambil bernyanyi dan menjawab pertayaan.

Nah, dalam videoini Boy berhasil mendatangkan Gisella Anastasia kembali pada konten youtubenya.

Saat itu, Gisella disuruh membatu Boy saat membelokkan stir mobil yang berat itu.

Dengan semangat, Gisella terus membantunya.

"Oh my God, It's not good idea, kayaknya ini lebih berat dari bus deh," ucapnya kepada Boy.

Nah, saat itu juga Gisel mengaku kalau dirinya pernah menyetir bus.