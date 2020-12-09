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E Sport

Raih Hadiah dari Garena Free Fire FF, Misi Chrono hingga Bundle Toxic Lime Python

Raih Hadiah dari Garena Free Fire FF, Misi Chrono hingga Bundle Toxic Lime Python

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instagram garena free fire Indonesia
Misi Chrono dalam Free Fire. Raih Hadiah dari Garena Free Fire FF, Misi Chrono hingga Bundle Toxic Lime Python 

Banyak Hadiah dari Garena Free Fire, Misi Chrono hingga  Bundle Toxic Lime Python

POS-KUPANG.COM - Dapatkan Pet skin keren Rockie party dalam Free Fire Misi Chrono dengan menyelesaikan Misi Chrono.

Misi Chrono ini hadir dalam periode 7 -13 Desember 2020

Beberapa misinya yaitu Travel hingga 7000m kamu bisa mendapatkan 2x Astronout Pack, ada juga Bermain hingga 7 Game kalian bisa klaim 7x Shiba box dan yang paling utama Save Teammates atau me-revive teman sebanyak 7x kalian bisa klaim Pet skin keren Rockie party untuk Pet Rockie kalian loh!

Yuk langsung disimak misinya dan selesaikan sekarang~ jangan lupa untuk klaim hadiahnya ya!

Misi Chrono dalam Free Fire
Misi Chrono dalam Free Fire (instagram garena free fire Indonesia)

Bundle Toxic Lime Phyton

Gold Royale telah diperbarui! Hadiah baru sudah tersedia di Gold Royale dan siap untuk kamu dapatkan! Toxic Lime Python bundle dengan desain SWAG ini wajib kamu miliki ya.

Ayo spin di Gold Royale sekarang dan dapatkan Toxic Lime Phyton bundle!

Tukarkan Token FF Dapatkan Bundle Toxic-Lime Viper

Miliki Toxic-Lime Viper sekarang, kalian bisa mendapatkan Bundle ini dalam Penukaran Free Fire Token loh! Yuk miliki bundle Toxic-Lime Viper ini, Jangan sampai ketinggalan~

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Misi Chrono dalam Free Fire
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Penulis: Hermina Pello
Editor: Hermina Pello
Sumber: Pos Kupang
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