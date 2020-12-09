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Free Fire Akan Rilis Cristiano Ronaldo x Free Fire, Operation Chrono, Ada Hadiah Menarik, Cek Yuk
Free Fire Akan Rilis Cristiano Ronaldo x Free Fire, Operation Chrono, Ada Hadiah Menarik, Cek Yuk
POS-KUPANG.COM - Free Fire Akan Rilis Cristiano Ronaldo x Free Fire, Operation Chrono, Ada Hadiah Menarik, Cek Yuk
Free Fire New Beginning, setelah kemarin sempat tak bisa dibuka karena sedang maintenance, Free Fire sudah bisa diakses dan langsung hadir Class Squad Rank Season 4 pada jam 16.00 WIB hari ini.
Selain itu, Free Fire akan merilis Cristiano Ronaldo x Free Fire, Operation Chrono akan dimulai, persiapkan diri kalian para Survivors!
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Selain itu, karena kemarin server tak bisa diakses, di artikel ini masih dicantumkan kode redeem 7 Desember 2020 yang mungkin saja masih bisa diklaim hadiahnya.
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Garena bakal berkolaborasi dengan bintang sepakbola dunia Cristiano Ronaldo (CR7) dalam even bertajuk Chrono Free Fire.
Dari tayangan video resmi Garena Free Fire di channel Youtube berjudul Operation Chrono akan dimulai.
Operation Chrono akan dimulai bersama CR7 ini diperkirakan pada 19 Desember 2020 ini.
Pada tayangan video dikisahkan CR7 sedang bermain Garena Free Fire.
Beberapa kali bermain, CR7 yang ditemani anjing itu tampak frustasi karena beberapa kali "death".
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