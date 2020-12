Nonton Drama Korea Terbaik Desember 2020, dari Romantis Hingga Misteri, Siap-Siap Bikin Kamu Baper 

POS-KUPANG.COM -

Beberapa aktor dan aktris unggulan banyak yang membintangi drama di bulan Desember. Sebut saja Yoona SNSD yang cukup lama vakum dari dunia akting.

Ada juga Kim Yo Han, mantan personil X1 yang banyak dibicarakan, kembali ke layar kaca. Bagi Anda yang suka membaca Webtoon, Anda akan menemukan drama ‘True Beauty’ yang akhirnya tayang di televisi.

Berikut 8 drama Korea terbaru yang dijadwalkan tayang di bulan Desember 2020:

1. A Love So Beautiful

Drama Korea ‘A Love So Beautiful’ ini diadaptasi dari serial China yang memiliki judul sama.

Dalam serial aslinya, ‘A Love So Beautiful’ diangkat dari cerita novel yang berjdul ‘To Our Pure Little Beauty karya Zhao Qianqian’.

Serial bergenre komedi romantis ini pertama kali rilis pada 2017 yang dikemas dalam 24 episode.

Berkat jalan cerita yang menarik, ‘A Love So Beautiful[ pun berhasil menyabet beberapa penghargaan salah satunya di Hengdian Film dengan kategori Web Series Terbaik.