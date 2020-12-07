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FREE FIRE FF, Cek Fitur Baru Garena Operation Chrono CR7 Charakter, Update Banyak Hal Bulan Desember
FREE FIRE FF Update Banyak Hal Bulan Desember, Cek Fitur Baru Garena Alasan Tak Bisa Main Tanggal 7
FREE FIRE FF, Cek Fitur Baru Garena Operation Chrono CR7 Charakter, Update Banyak Hal Bulan Desember
POS-KUPANG.COM - Bersiap! Free Fire Rilis Cristiano Ronaldo x Free Fire, Operation Chrono akan dimulai, Persiapkan diri kalian
Garena bakal berkolaborasi dengan bintang sepakbola dunia Cristiano Ronaldo (CR7) dalam even bertajuk Chrono Free Fire.
Dari tayangan video resmi Garena Free Fire di channel Youtube berjudul Operation Chrono akan dimulai, Persiapkan diri kalian!
Operation Chrono akan dimulai bersama CR7 ini diperkirakan pada 19 Desember 2020 ini.
Pada tayangan video dikisahkan CR7 sedang bermain Garena Free Fire. Beberapa kali bermain, CR7 yang ditemani anjing itu tampak frustasi karena beberapa kali "death".
Menghilangkan frustasinya, CR7 lalu menendang bola ke gawang.
Karena masih saja "death", akhirnya CR7 menelepon Garena.
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Kabar terbaru dari Fire Fire, server Free Fire Indonesia sedang ditutup sementara jadi untuk sementara semua akses tidak bisa untuk memainkan game ini.
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