POS-KUPANG.COM - Sinopsis Terlengkap Drakor Terbaru Desember 2020 True Beauty Hingga Mr Queen, Berasa Nonton Langsung

Cheat On Me, If You Can, Mr Queen hingga True Beauty merupakan deretan drama korea terbaru yang tayang pada bulan Desember 2020 ini.

Sebelum Anda menonton, tidak ada salahnya untuk menyimak terlebih dahulu sinopsis ketiga drama korea tersebut.

Penasaran? Yuk simak daftar di bawah ini:

1. Cheat On Me, If You Can

DRAKOR ()

'Cheat on Me If You Can' merupakan drama Korea bergenre thriller misteri-komedi yang berputar pada kehidupan orang dewasa dengan segala macam perilaku buruk.

Drama ini dibintangi oleh Cho Yeo Jeong. Berkat perannya sebagai Nyonya Park dalam film ‘Parasite’, kini nama Cho Yeo Jeong kian melejit.

Dalam drama ini, Yeo Jeong akan memerankan karakter Kang Yeo Joo, seorang penulis novel misteri pembunuhan yang cukup populer. Karya-karyanya pun menjadi best seller.

‘Belalang Sembah’ disematkan sebagai julukannya lantaran ia sering membunuh karakter laki-laki yang tidak setia dalam setiap ceritanya.

Semenjak ia sibuk menulis novel berbau kriminal, Yeo Joo terus memikirkan berbagai cara untuk membunuh orang yang digambarkan melalui cerita dalam novelnya.