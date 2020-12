Perempuan Tanah Jahanam Jadi Film Terbaik FFI 2020, Bersaing dengan Humba Dreams

Official poster Perempuan Tanah Jahanam.

POS-KUPANG.COM - Film Perempuan Tanah Jahanam meraih penghargaan Film Terbaik FFI 2020.

Film Perempuan Tanah Jahanam bersaing dengan 5 film lainnya, yakni Hiruk Pikuk Si Al-Kisah (The Science of Fictions), Humba Dreams, Imperfect: Karier, Cinta, & Timbangan serta Mudik dan Susi Susanti: Love All.

"Puji syukur malam ini kita masih bisa merayakan karya kita, karya pefilman Indonesia. Malam ini saya mau berterima kasih atas nama keluarga Perempuan Tanah Jahanam," ujar produser Shanty Harmayn dalam acara penghargaan FFI 2020, Sabtu (5/12/2020).

Shanty Harmayn berterima kasih kepada juri FFI yang telah memberikan penghargaan tersebut.

"Kepada para juri, Komite Festival Film Indonesia dan rekan-rekan sejawat pekerja film atas penghargaan yang sangat spesial ini," ujarnya.

BASE Entertainment menyebut bahwa penghargaan itu bukan hanya sekedar penghargaan biasa.