POS-KUPANG.COM - Sudah Tamat, Drakor Tale of Nine Tailed dibintangi Lee Dong Wook Dapat Rating Tertinggi, Selamat!

Drama Korea Tale of the Nine Tailed yang dibintangi Lee Dong Wook akhirnya tamat. Drama Korea yang populer ini tetap mempertahankan rating tingginya di tvN.

Tale of the Nine Tailed adalah drama Korea yang menampilkan cerita urban fantasi. Seorang gumiho yang dibintangi Lee Dong Wook dikisahkan hidup di dunia modern.

Berdasarkan Nielsen Korea, rating episode terakhir Tale of the Nine Tailed yang tayang Kamis (3/12) adalah 5,7 persen. Angka ini hampir mendekati rekor rating tertinggi drama Korea Tale of The Nine Tailed yaitu 5,8 persen.

Rating episode terakhir Tale of The Nine Tailed ternyata masih kalah dengan drama Korea terbaru Cheat On Me If You Can. Drama Korea terbaru yang dibintangi Jo Yeo Jeong aktris film Parasite itu meraih rating tertinggi.

Menurut Nielsen Korea, drama Korea terbaru itu meraih rating 4,3 persen dan 5,8 persen. Perolehan rating tersebut bahkan lebih tinggi dari episode perdananya.

Cheat On Me If You Can kini menjadi drama Korea rating tertinggi di slot penayangan ini. Drama Korea terbaru itu mengalahkan The Spies Who Loved Me yang memperoleh 2,2 persen dan 2,6 persen.

Sementara itu, Tale of The Nine Tailed akan digantikan oleh drama Korea terbaru True Beauty di tvN. Ini adalah drama Korea terbaru yang mengangkat cerita dari webtoon populer.

Usai cerita gumiho di dunia modern, tvN menyiapkan cerita komedi romantis tentang remaja di sekolah. Drakor True Beauty akan menghibur penonton dengan akting Moon Ga Young hingga Cha Eun Woo Astro.

