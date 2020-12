Siaran Langsung Liga Inggris Manchester City vs Fulham Live Streaming Mola TV, Susunan Pemain!

POS-KUPANG.COM - Prediksi Susunan Pemain, Head to Head dan Live Streaming Man City vs Fulham di laga lanjutan Liga Inggris, Sabtu (5/12/2020) WIB via Live Streaming Mola TV. Riyad Mahrez main.

Siaran Langsung duel Liga Inggris antara Manchester City vs Fulham via Live Streaming TV Online www.mola.tv mulai pukul 22.00 WIB.

Link Live Streaming Man City vs Fulham bisa diakses via Live Streaming Mola TV yang ada di artikel ini. Cek Prediksi Susunan Pemain, Riyad Mahrez main.

Duel Manchester City vs Fulham di Liga Inggris dapat diakses via Mola Polytron Parabola atau Mola Polytron Streaming atau download Aplikasi Mola.TV di Appstore, Google Play dan Live Streaming TV Online di www.Mola.TV

Man City menunjukkan tren bagus dalam 3 laga terakhir di semua kompetisi.

Anak asuh Pep Guardiola membukukan 2 kemenangan dan 1 imbang, serta mencetak total 6 gol tanpa pernah kebobolan.

Meski sempat menelan kekalahan 2-0 kala bertandang ke markas Tottenham pada pekan 9 EPL, namun pekan berikutnya City bangkit dengan menggasak Burnley 5 gol tanpa balas di Etihad Stadium.

Dalam laga melawan Spurs, Riyad Mahrez tampil sebagai pahlawan lewat torehan hattrick pada menit 6’, 22’, dan 69’. Sedang 2 gol tambahan lain disumbangkan oleh Benjamin Mendy (41’) dan Ferran Torres (66’).

“Penting untuk kembali meraih kemenangan di Premier League. Kami melakukan banyak pertandingan dan bermain 90 menit, mempertahankan level yang baik tidaklah mudah, namun selalu ada hal yang perlu ditingkatkan,” ucap Guardiola usai laga kontra Burnley, dikutip dari laman resmi klub.