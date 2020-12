POS-KUPANG.COM - Ucapan-ucapan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 Bahasa Inggris Buat Keluarga, Sahabat dan Gebetan

Tak terasa hari Natal sebentar lagi tiba.

Segenap umat kristen bersukacita untuk merayakan hari kelahiran Yesus Kristus.

Di momen yang istimewa tersebut merupakan saat yang tepat memanjatkan doa Natal untuk orang terkasih.

Tebarkan kasih Natal dengan mengirimkan ucapan Natal.

Berikut ini beberapa ucapan Natal dan Tahun Baru yang cocok dikirim via WhatsApp, Instagram dan Facebook

1. Untuk kamu yang tak bisa merayakan Natal bersama keluarga

We may not be together on Christmas day,

But my heart and soul will always b with you.

My warmest greetings to you