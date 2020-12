Nikita Mirzani: Hebat, Bravo Pak Polisi! Ustaz Maheer At Thuwalibi Ditangkap Tim Bareskrim Polri

POS KUPANG, COM - Nikita Mirzani yang belakangan terlibat konflik dengan Ustaz Maaher At Thuwailibi bereaksi soal kabar tertangkapnya ulama satu ini.

Dilansir dari instagram pribadinya, Nikita Mirzani yang sempat dicaci di media sosial oleh Maheer seolah mentertawakan kasus yang menimpa sang ustaz saat ini.

Nikita Mirzani memposting salah satu artikel tentang penangkapan Ustaz Maheer melalui instagram pribadinya, Kamis (3/12/2020).

Dalam postingan itu juga terungkap bahwa Nikita Mirzani memang belum melaporkan Ustaz Maheer seperti yang ia ungkapkan belum lama ini.

Hanya saja, Nikita pun siap membantu jika kepolisian menginginkan pasal lain untuk penangkapan Ustaz Maheer ini.

Berikut kata Nikita Mirzani terkait penangkapan Ustaz Maheer :

"Maher alias soni akhir nya elo ga bisa nge BACOT lagi Di toktok yah kwkwkwkwkw

itu baru orang lain yang ngelaporin elo langsung Di tangkep. gw diam bukan berarti gw tolol.

Belum gw tuh laporin elo. Tunggu giliran gw yang laporin elo biar busuk loe di penjara.

By the way Pak polisi kalau kurang pasal nya nanti saya tambahin. Bravo POLISI INDONESIA, TAKBIR....." caption unggahan Nikita Mirzani.